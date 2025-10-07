Tout va bien dans le meilleur des mondes.

En dépit des manifestations qui secouent le Maroc depuis plusieurs jours autour des dépenses liés à la Coupe d’Afrique des nations 2025 et au Mondial 2030 en dépit de l’accès aux soins et à l’éducation, Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a assuré lundi être « absolument confiant » au sujet de la tenue de la CAN, qui doit se dérouler du 21 décembre au 18 janvier prochain dans le Royaume chérifien.

Des manifestations ininterrompues

Depuis plus d’une semaine les Marocains manifestent quotidiennement contre le gouvernement en place. Les manifestants réclament ainsi la fin de la corruption qui gangrène le pays et un changement de gouvernement. Face à cette actualité, Patrice Motsepe au cours d’une réunion annuelle des dirigeants du football africain à Kinshasa, le président de la CAF a déclaré : « Nous sommes absolument convaincus que la CAN se déroulera comme prévu. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B et le Maroc est le plan C. La CAF coopérera et travaillera avec le gouvernement et tous les citoyens marocains pour organiser la CAN la plus réussie de l’histoire ».

Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

Nikola Karabatic : « Être sensibilisé à l’arbitrage t’aide à être un meilleur joueur »