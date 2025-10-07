Lamine Yamal devrait être de retour à temps pour le Clásico

La trêve, l’art de soigner ses blessures sans conséquences.

Victime d’une rechute de sa blessure au pubis, seulement deux matchs après son retour sur les terrains, Lamine Yamal a été contraint de retourner à l’infirmerie du FC Barcelone. En compagnie de Raphinha, Marc-André ter Stegen, Fermin Lopez, Gavi ou encore Joan Garcia.

Si Hansi Flick avait révélé la semaine dernière en conférence de presse qu’il ne pouvait garantir la présence du double lauréat du trophée Kopa pour le prochain Clásico, le journal espagnol Marca a annoncé ce mardi que l’ailier espagnol devrait finalement être de la partie pour le choc face au Real Madrid.

🤩🏟️ Los grandes jugadores siempre gustan en los grandes partidos... ✅ Lamine podría jugar incluso ante el Girona si no hay contratiempos en su recuperación pic.twitter.com/HMsMOr2tdh — MARCA (@marca) October 7, 2025

Un retour dès la fin de la trêve ?

Toujours selon le média espagnol, Lamine Yamal pourrait regagner les terrains dès la fin de la trêve internationale grâce à son plan de récupération exigeant. Initialement convoqué avec la sélection espagnole jusqu’à l’envoi du point médical des Blaugranas, l’attaquant catalan restera à Barcelone durant les prochains jours.

Le numéro dix du Barça pourrait disputer la rencontre face à Gérone le 18 octobre prochain, suivie de celle de Ligue des champions face à l’Olympiakos trois jours après, avant le Clásico du 26 octobre, sur la pelouse du Santiago Bernabéu.

De quoi donner une bouée de sauvetage aux Catalans après leur naufrage à Séville ?

