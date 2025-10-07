En Turquie, ce club compte -35 points après avoir mis fin à un an et demi de défaites

Un (très) léger handicap.

On avait laissé le Yeni Malatyaspor en mai dernier, alors qu’il avait terminé sa saison avec 38 défaites en 38 rencontres en seconde division turque. Embourbé dans des gros problèmes financiers, le club de Malatya avait été sanctionné d’un retrait de 21 points, avant de logiquement être relégué en troisième division.

Une série de défaites pendant plus d’un an et demi

Tout cela dans un contexte très difficile après le séisme de 2023, qui avait détruit une grande partie de ses infrastructures, et coûté la vie à l’un des joueurs de l’équipe, le gardien Eyüp Türkaslan.

974 gün sonra gelen ilk puan.👊 Biz buradayız, dim dik ayaktayız. Onurlu bir şekilde savaşmaya devam edeceğiz. 💪 🔥 pic.twitter.com/NBCXjRDcvr — Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) September 28, 2025

Relégué en D3 turque, le Yeni a depuis écopé d’une nouvelle sanction de -36 points, le condamnant presque à une nouvelle descente à la fin de la saison. De nouvelles sanctions pourraient tomber, à la suite du non-paiement de certaines dettes sur des anciens transferts.

Malgré ça, le club turc a retrouvé le sourire, en accrochant son premier point depuis près de deux ans (974 jours pour être précis), fin septembre, lors du match nul face à l’Ankara Demirspor (1-1).

On n’égalera jamais les -94 points du FC Universitatea Craiova en Roumanie.

