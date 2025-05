En deuxième division turque, Malatyaspor termine avec 38 défaites en 38 matchs

L’équipe du dimanche par excellence.

Si vous jouez dans une équipe amateur, bonne dernière de R3, et que vous prenez des valises chaque week-end : ne vous sentez pas seul, le Yeni Malatyaspor fait la même chose chaque semaine… en professionnel. Cette équipe, qui avait disputé les tours préliminaires de Ligue Europa en 2019, a totalement plongé et vient de boucler son exercice 2024-2025 avec 38 défaites en autant de matchs en deuxième division turque (pour quatorze buts marqués et 153 encaissés). Cette descente aux enfers s’explique par de très gros problèmes financiers qui durent depuis plusieurs années : l’ancien président du club est parti en laissant près de vingt millions d’euros de dettes, ce qui n’a pas échappé à la FIFA, qui a infligé 21 points de suspension à Malatyaspor cette saison (et boucle donc la saison à -21 points et non à zéro…). Le club de Matalya avait aussi été touché dramatiquement par le séisme en 2023 (le gardien de l’équipe, Ahmet Eyüp Türkaslan, avait perdu la vie), et des infrastructures avaient été détruites, pour ne rien arranger.

Reste à savoir s’il sera possible de s’en relever un jour.

Séisme en Turquie et Syrie : Décès de deux footballeurs, Christian Atsu porté disparu