La Ligue 1 reprend son cartable

Quand le foot du samedi matin retrouve ses dessins animés.

À partir du 29 octobre, Gulli et la plateforme Ligue 1+ ressortent les posters et les vieux génériques, Ma Super Ligue 1 arrive pour ramener le championnat dans les chambres d’enfants. C’était une promesse de Nicolas de Tavernost lors du lancement de Ligue 1+ cet été, la Ligue 1 aura son émission kids.

Ce mardi, le patron de LFP Media et Philippe Bony, président de Gulli, ont présenté à la presse le contenu de cette émission DemainLeSport, 20 minutes d’actu foot, présentées par SoAnne (la voix de la matinale de Bruno Guillon sur Fun Radio), pour réapprendre à se lever tôt le week-end avec des crampons dans la tête.

Et pour que la nostalgie soit complète, le programme sera intégré au bloc « Ligue 1 Kids » les samedis et dimanches matin (8h-10h), aux côtés de trois légendes du dessin animé foot : Inazuma Eleven, Galaktik Football et surtout Olive et Tom, le retour. De quoi rappeler à toute une génération que la passion pour le ballon rond est souvent née d’un terrain en herbe… ou d’un écran cathodique. Vous pouvez être sûr que les papas, les grands frères et même certains grands-pères seront devant leur télé pour revoir Mark Landers ou Axel Blaze.

Un programme chargé

Le premier numéro emmènera les enfants à la rencontre de trois champions du monde : Olivier Giroud à Lille, Florian Thauvin à Lens et Corentin Tolisso à Lyon. Chaque semaine, Ma Super Ligue 1 proposera des rubriques au parfum de récré : « Au vestiaire ! », où les pros répondent aux questions spontanées des enfants ; « Défi Foot », où SoAnne lance un challenge sportif au club qui l’accueille ; « Story foot… », pour revivre une anecdote culte du jeu ; « Recap complètement fou(t) », qui transforme les faits marquants de la journée en séquences cartoon ; « Pass VIP », où un enfant rencontre son idole ; et enfin « Goaaaaaaal ! », qui donne aux kids le micro pour commenter les plus beaux buts.

Une nouvelle génération de supporters découvrira peut-être le frisson du foot à travers ces rendez-vous du week-end. Et qui sait ? C’est peut-être devant un épisode d’Olive et Tom qu’un futur numéro 9 des Bleus rêvera de son premier but.

