Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière

KM
À peine de retour à Munich, il a retrouvé ses automatismes.

Alors qu’il avait quitté le Bayern Munich cet été pour rejoindre la ferveur turque du côté de Galatasaray, Leroy Sané a effectué son retour en Bavière ce dimanche. Au programme, l’Oktoberfest, la traditionnelle fête de la bière de Munich à laquelle tous les joueurs du Bayern aiment participer et qui ont sans doute eu plaisir à retrouver leur ancien coéquipier.

« J’aurais dû rester plus calme »

Et si l’ambiance était à la fête, Sané a mis l’ambiance à sa façon avec une altercation avec un supporter du Bayern, lui reprochant de manière virulente son transfert à Galatasaray avec un « Gala de merde » en prime, a rapporté le quotidien Bild, ce mardi.

Une insulte suffisante pour faire sortir le joueur de ses gonds, lui qui s’est chauffé avec son principal détracteur avant de se rendre compte de son débordement. « J’ai été provoqué et personnellement humilié pendant longtemps sous la tente. Galatasaray a aussi été insulté. Dans cette atmosphère tendue, j’ai été poussé, puis une courte altercation a suivi, a regretté l’Allemand à Bild. Bien sûr, j’aurais dû rester plus calme et ignorer la situation. J’en tire une leçon. » 

Pas touche à Gala !

