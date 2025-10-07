Leroy Sané impliqué dans une bagarre à l’Oktoberfest en Bavière

À peine de retour à Munich, il a retrouvé ses automatismes.

Alors qu’il avait quitté le Bayern Munich cet été pour rejoindre la ferveur turque du côté de Galatasaray, Leroy Sané a effectué son retour en Bavière ce dimanche. Au programme, l’Oktoberfest, la traditionnelle fête de la bière de Munich à laquelle tous les joueurs du Bayern aiment participer et qui ont sans doute eu plaisir à retrouver leur ancien coéquipier.

« J’aurais dû rester plus calme »

Et si l’ambiance était à la fête, Sané a mis l’ambiance à sa façon avec une altercation avec un supporter du Bayern, lui reprochant de manière virulente son transfert à Galatasaray avec un « Gala de merde » en prime, a rapporté le quotidien Bild, ce mardi.

Leroy Sane, parti du FC Bayern pour Galatasaray cet été, a été provoqué et insulté lors de l’Oktoberfest à Munich. Une altercation a éclaté après une bousculade. https://t.co/8Oerq58xs5 — Blick Actualité & Sport (@Blick_media) October 7, 2025

Une insulte suffisante pour faire sortir le joueur de ses gonds, lui qui s’est chauffé avec son principal détracteur avant de se rendre compte de son débordement. « J’ai été provoqué et personnellement humilié pendant longtemps sous la tente. Galatasaray a aussi été insulté. Dans cette atmosphère tendue, j’ai été poussé, puis une courte altercation a suivi, a regretté l’Allemand à Bild. Bien sûr, j’aurais dû rester plus calme et ignorer la situation. J’en tire une leçon. »

Pas touche à Gala !

