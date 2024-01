Le Bayern tente de recruter un défenseur français

Un quatrième Français au Bayern ?

Après Dayot Upamecano, Kingsley Coman et Mathys Tel, le Bayern Munich pourrait signer un nouveau Français. Le club bavarois aurait fait une première offre à Galatasaray pour tenter de recruter Sacha Boey. Selon les informations de RMC Sport et de L’Équipe, le Rekordmeister, adversaire du club stambouliote en phase de groupes de Ligue des champions cette année, a posé près de 15 millions d’euros sur la table pour s’arracher les services de l’ancien défenseur du Stade rennais dès cet hiver. Mais Galatasaray attendrait plutôt une somme de 20 millions d’euros. En Turquie depuis 2021, Boey, titulaire indiscutable et sous contrat jusqu’en 2025, est aujourd’hui le joueur le plus coté de la Süper Lig (22 millions d’euros).

🚨🔴 Sacha Boey has already said yes to FC Bayern and agreed on personal terms. He’s open to the move.

Boey would like to take this opportunity and join Bayern in the final days of the window.

The deal depends on Galatasaray and Bayern as talks are on but still no agreement. pic.twitter.com/cCb9YkZhxa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2024