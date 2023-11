Pronostic Bayern Galatasaray : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Bayern fait encore le job face à Galatasaray

Le Bayern a connu une saison dernière compliquée mais a tout de même remporté la Bundesliga, en profitant de la défaillance du Borussia Dortmund. Cet été, le club a misé sur Harry Kane pour tenter d’insuffler un vent nouveau en Bavière. L’international anglais s’est rapidement adapté à Munich, et a déjà pris les commandes du classement des buteurs avec 15 réalisations en 10 journées de championnat, se trouvant en avance sur le record de buts en une saison de Lewandowski. L’ancien Spur a sans doute conquis les cœurs des derniers supporters encore dubitatifs en inscrivant un triplé contre le Borussia Dortmund (0-4) dans le Klassiker. A la suite de cette victoire, le Bayern a distancé son rival et reste à la 2e place de Bundesliga, à 2 points du Bayer Leverkusen qui est leader du championnat. Ce succès confirme la montée en puissance des hommes de Tuchel qui ont réalisé un parcours parfait pour le moment en Ligue des Champions. Victorieux de Manchester United (4-3) lors la 1ère journée, les Bavarois ont ensuite pris le meilleur sur Copenhague (1-2). Lors de la dernière journée, le club munichois est allé s’imposer en Turquie face à Galatasaray (1-3). En plus de Kane, Tuchel peut compter sur la bonne forme des Coman ou Sané.

En face, Galatasaray espère pouvoir être le 2e qualifié de ce groupe, derrière le Bayern. Lors de la 1re journée, la formation stambouliote avait arraché un nul à domicile contre Copenhague après avoir été mené de 2 buts (2-2). Ensuite, le Gala a marqué les esprits en s’imposant à Old Trafford en prenant le meilleur sur Manchester United (2-3). Finalement, les partenaires de Mauro Icardi (10 buts) n’ont rien pu faire face à la puissance bavaroise (1-3) malgré un bon match aller. Sur la scène nationale, la formation turque a pris les commandes avec un parcours quasiment parfait puisqu’elle a remporté 10 matchs pour un nul. Le week-end dernier, Galatasaray a pris le dessus sur Kasimpasa (2-1) sur un doublé de Wilfried Zaha et a profité de la défaite du Fenerbahçe pour prendre la tête. Comme à l’aller, le Bayern devrait s’imposer avec au moins 2 buts d’écart, et assurer sa qualif’ pour les 8e de finale en dominant Galatasaray.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

