Sacha Boey signe au Bayern

Le Bayern aime décidément les défenseurs français.

La rumeur était donc vraie : le Français Sacha Boey, 23 ans, vient de signer dans l’un des plus grands clubs du monde, le Bayern Munich, contre 30 millions, en provenance de Galatasaray. Formé au Stade rennais, qui ne lui avait pas vraiment laissé sa chance (12 matchs) et l’avait prêté à Dijon (2020-2021), le natif de Montreuil avait atterri en Turquie à l’été 2021 contre un peu plus d’un million d’euros. En deux ans et demi sur les rives du Bosphore, il est devenu quelqu’un, reléguant Léo Dubois sur le banc, se montrant primordial dans le titre de champion décroché par les siens (2022-2023), découvrant la Ligue des champions et devenant une valeur sûre de Süper Lig.

« Il a très bien joué lors des deux matchs de Ligue des champions contre nous », n’a d’ailleurs pas manqué de souligner Jan-Christian Dreesen, directeur général du Rekordmeister. Boey s’engage jusqu’en juin 2028. Dans sa vidéo de présentation, il est introduit façon One Piece. Les fans de Luffy apprécieront.

Die 𝑭𝑪 𝑩𝒂𝒚𝒆𝒓𝒏 𝑨𝒓𝒄 beginnt jetzt! 😁 #ServusSacha pic.twitter.com/bnvqVwhA6R — FC Bayern München (@FCBayern) January 28, 2024

« Je suis un joueur de Galatasaray, mais j’ai des ambitions encore plus grandes, racontait-il dans nos colonnes en juin dernier. Je pense qu’ils me comprendront et respecteront cela parce que je n’ai jamais triché. On n’a qu’une seule carrière, il faut foncer. » Bon, il avait aussi déclaré : « L’intérêt d’Arsenal est très flatteur, la Premier League est le championnat que je vise, donc nous verrons ce qui va se passer. »

Il s’est visiblement trompé de terminal à l’aéroport d’Istanbul.

