Bayern Munich : Sacha Boey déjà blessé

Comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule.

Débarqué cet hiver en Bavière en provenance de Galatasaray, Sacha Boey est déjà contraint de s’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines. Dans un communiqué publié en fin d’après-midi, le Bayern Munich explique que l’international espoir français « a subi une grosse déchirure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche » lors de l’entraînement de ce vendredi, avant la rencontre face au Vfl Bochum. L’ancien rennais devra donc attendre encore un peu pour éblouir l’Allemagne de son talent, lui qui n’a disputé pour le moment que deux rencontres, dont la débâcle face au Bayer Leverkusen (0-3), pour sa première titularisation. Aucune date de retour n’a encore été communiquée par l’écurie munichoise, qui voit son infirmerie se remplir après les blessures de Gnabry, Coman, Davies et donc désormais de Boey. Mais selon le média allemand BILD, l’absence du latéral gauche tricolore pourrait être d’environ un mois.

ℹ️ FC Bayern will be without Sacha Boey for the coming weeks due to a hamstring injury.

Wishing you a speedy recovery, Sacha!

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 16, 2024