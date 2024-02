Boey : « En 2017, on m'a dit que je devais arrêter de jouer au foot »

De Montreuil à Istanbul… à Munich.

Fraîchement arrivé au Bayern en provenance de Galatasaray, Sacha Boey s’est livré dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche. On y apprend notamment qu’il aurait pu ne jamais être où il est aujourd’hui en raison d’une blessure à la jambe en 2017 : « On m’a dit que je devais arrêter de jouer au football. Mais pour moi, il était hors de question qu’un chirurgien ou des kinés me disent d’arrêter de jouer au football. Mentalement, c’était très dur. Mais j’ai réussi à me relever et à progresser davantage par la suite. »

Le Français a aussi parlé de l’accueil réservé en Allemagne par ses compatriotes : « Des joueurs comme Kingsley (Coman) et Dayot (Upamecano) jouent et font une très bonne impression ici. J’essaierai de faire de même. Ils m’ont très bien accueilli et m’ont dit de ne pas me mettre la pression et de jouer comme je sais le faire. » Forcément, le Bayern lui offrira une visibilité maximale, et ce, à quelques mois seulement de l’Euro… « Les Bleus, ça fait rêver, surtout pour jouer une compétition internationale avec son pays. Ce serait énorme. Je vais tout faire pour y arriver », glisse-t-il pour conclure.

Petit appel du pied pour DD.

