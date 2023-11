Harry Kane crucifie Galatasaray et envoie le Bayern en huitièmes

Bayern 2-1 Galatasaray

Buts : Kane (80e, 87e) // Bakambu (90e+3)

Ça, c’est fait.

Le Bayern a booké sa place en huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant Galatasaray à l’Allianz Arena (2-1). Les joueurs de Thomas Tuchel ont cependant dû faire preuve de patience, puisque Fernando Muslera s’est longtemps montré infranchissable. Tranquille sur la frappe lointaine de Harry Kane (5e), le gardien uruguayen s’est ensuite parfaitement jeté dans les pieds de Leroy Sané (14e). Lancé en profondeur par Leon Goretzka, l’Allemand a eu droit à une deuxième chance, mais il a buté sur la cuisse du portier (30e). Muslera a aussi pu compter sur une dose de chance lorsque Kane, seul au deuxième poteau, a trouvé le montant sur un centre de Kingsley Coman (53e).

Incapable de se mettre à l’abri, le Rekordmeister s’est parfois fait peur. À la suite d’une perte de balle de Joshua Kimmich, Hakim Ziyech s’est retrouvé en position de frappe dans la surface, mais a glissé au moment d’armer (43e). Le Bayern a eu encore plus chaud lorsque Lucas Torreira a trompé Manuel Neuer du droit, avant que le but soit refusé pour un hors-jeu de Mauro Icardi (62e). Il a fallu attendre un coup franc de Kimmich, déposé sur le crâne de Kane, pour enfin débloquer le score (1-0, 80e). L’Anglais a même vu double sur une offrande de Mathys Tel (2-0, 87e). Le mot de la fin est revenu à Cédric Bakambu, qui a sauvé l’honneur stambouliote d’un joli tir croisé sur une ouverture délicieuse de Sergio Oliveira (2-1, 90e+3). Le Bayern valide sa qualif, et la première place du groupe A en prime. Les Turcs, eux, joueront gros contre Manchester United dans trois semaines.

À moins que ce ne soit l’inverse…

Bayern (4-2-3-1) : Neuer – Mazraoui, Upamecano (Laimer, 72e), Kim, Davies – Goretka, Kimmich – Coman, Musiala (Müller, 40e), Sané (Tel, 72e) – Kane. Entraîneur : Thomas Tuchel.

Galatasaray (4-2-3-1) : Muslera – Angeliño (Nelsson, 78e), Bardakci, Sanchez, Boey – Ayhan (Oliveira, 69e), Torreira – Zaha (Bakambu, 79e), Akturkoglu, Ziyech (Yilmaz, 58e) – Icardi. Entraîneur : Okan Buruk.