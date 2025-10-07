S’abonner au mag
Selon Baticle, le PSG n’a rien eu à redire sur le forfait de Mayulu

KM
Y a de l’espoir !

Après le forfait annoncé de Bradley Barcola par l’équipe de France A, Senny Mayulu a dû lui aussi passer son tour chez les Espoirs. Touché à la cuisse gauche, le titi parisien ne pourra pas honorer sa première convocation chez les Bleuets.

Baticle s’en tire mieux que Deschamps

Après les vifs échanges entre le PSG et la Fédération française de football au sujet de la blessure de Bradley Barcola (et celles de Dembélé et Doué le mois précédent), forcément, la question d’éventuelles pressions mises par le PSG méritait d’être posée à Gérald Baticle.

Le sélectionneur des moins de 23 ans n’a fait aucun mystère : « Des pressions ? Non aucune. Que ce soit le PSG ou un autre club, on a des protocoles, les deux staffs médicaux communiquent, fournissent des pièces. À partir de là, ça s’est fait naturellement, comme d’habitude. »

On verra donc ça quand ils seront grands.

Les Bleuets avec Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu

KM

