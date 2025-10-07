Messi voit un autre de ses copains partir à la retraite

Jordi, des patates.

Quelques semaines après son coéquipier Sergio Busquets, Jordi Alba a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison avec l’Inter Miami.

Âgé de 36 ans, l’ancien latéral gauche du FC Barcelone aura marqué le football par sa vitesse, son explosivité, sa qualité de passe, mais surtout son entente avec un certain Lionel Messi sur le terrain, qu’il cultive encore à Miami. Il a aussi marqué l’histoire du football espagnol, en club comme en sélection, avec notamment 6 Liga, une Ligue des champions, l’Euro 2012 et la Ligue des nations 2023.

Alba c’est pas trop tôt

« C’est le moment d’ouvrir un nouveau chapitre, et de clore celui-ci de la meilleure des façons. Le football m’a tout donné », a-t-il déclaré dans sa vidéo d’adieu postée sur les réseaux sociaux. S’il remercie tous les clubs par lesquels il est passé, il laisse un mot particulier au FC Barcelone, « le club de ma vie, qui m’a permis d’atteindre le sommet de ma carrière, de vivre une décennie de souvenirs inoubliables, et de gagner tous les titres possibles ».

Troisième de la Conférence Ouest avec l’Inter Miami, Jordi Alba peut encore aller chercher la MLS aux côtés de ses deux amis Sergio Busquets et Lionel Messi, trophée que le club de David Beckham n’a encore jamais glané. Sous le maillot rose, Jordi Alba a pour l’instant disputé 80 matchs en deux saisons et demie, et décroché une Leagues Cup en 2023.

Une dernière danse avec ses copains.

