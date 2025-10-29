Retour imminent du public au Camp Nou ?

Ça se précise.

Le calendrier du retour au Camp Nou a connu son lot de rebondissements mais cette fois, c’est (presque) sûr : ce sera en novembre. Selon Jijantes et Mundo Deportivo, le club souhaite organiser un entraînement ouvert au public dans son stade le vendredi 7 novembre, à deux jours du déplacement à Vigo. 23 000 personnes pourraient alors mettre les pieds dans ce nouveau Camp Nou. L’occasion d’une répétition grandeur nature, en attendant le retour officiel de Lamine Yamal et sa bande. Le Barça a toujours dans l’idée de réintégrer son stade le 22 novembre, à l’occasion de la réception de l’Athletic.

Dommage, car le Barça est à cinq victoires en six matchs à Montjuic cette saison.

