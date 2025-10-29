Robinho assure n'avoir aucun traitement de faveur en prison

Toujours rien à voir avec Nicolas Sarkozy.

Condamné en 2022 à neuf ans d’emprisonnement pour viol collectif sur une jeune femme en 2013, Robinho s’est exprimé à travers d’une vidéo filmée depuis sa cellule de la prison de Tremembé à São Paulo, dans une prise de parole relayée par le Conseil communautaire de Taubaté (une organisation à but non lucratif pour soutenir le pouvoir judiciaire).

Sur celle-ci, publiée ce mercredi, l’ancien Madrilène dément les rumeurs affirmant qu’il bénéficierait d’un traitement de faveur, dans une prison souvent considérée comme celle des célébrités. « Mon régime alimentaire, mon temps de sommeil, tout est comme les autres détenus. Je n’ai jamais rien mangé de différent, jamais été traité différemment. Quand vient le temps de travailler, je fais tout ce que font les autres détenus, assure-t-il. Si nous voulons jouer au football, c’est permis le dimanche, quand il n’y a pas de travail… »

Pas de loi du plus fort à Tremembé

À la suite de ces propos, Robinho a souligné en contrepartie les réelles fonctions de la prison de Tremembé et ce qu’elle lui apporte au quotidien : « Ici, à la prison de Tremembé, l’objectif est de rééduquer, resocialiser ceux qui ont commis des erreurs. Je n’ai jamais eu le moindre leadership, ici ou ailleurs, affirme t-il. Ici, ce sont les gardes qui commandent, comme je vous l’ai dit, et nous, les détenus, nous obéissons […] Je n’ai jamais eu aucun avantage. »

Le mythique stade du Maracanã est mis en vente