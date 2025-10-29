S’abonner au mag
Le propriétaire de Sainté mise sur la santé

Rien à voir avec Nicolas Sarkozy.

Le patron canadien de l’ASSE, Larry Tanenbaum, frappe fort hors des terrains. Selon Le Progrès, le milliardaire a annoncé un don de plus d’un million d’euros au CHU de Saint-Étienne pour soutenir un programme de recherche sur la prévention des blessures sportives. « Saint-Étienne est bien plus qu’une ville de foot », assure-t-il, soulignant son intérêt pour la science et la communauté locale.

Prévention, jumeaux numériques et IA

Le projet, ambitieux (2,6 M€ au total), combine physiologie, IA et modélisation biomécanique pour mieux comprendre les blessures musculaire. L’objectif est de prédire et réduire les risques via des outils connectés et des « jumeaux numériques » des athlètes. Des joueurs de l’ASSE pourraient servir de cobayes volontaires pour tester ces innovations.

Olivier Bossard, directeur du CHU, voit dans ce partenariat « une première étape pour placer Saint-Étienne parmi les références internationales en médecine du sport ». Pour Tanenbaum, c’est aussi un moyen de lier science, performance et bien-être, et de renforcer les ponts entre Canada et France.

Une montée en Ligue 1, ça se travaille sur tous les terrains, après tout.

