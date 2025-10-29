La FFF écrit à la ministre pour que la finale de la Coupe se joue à Saint-Denis

Saint-Denis, ton univers impitoyable.

Philippe Diallo est un président embarrassé. Le boss de la FFF doit trouver une solution pour que la finale de la Coupe de France puisse se jouer le 23 mai prochain au Stade de France. Problème, les lignes B et D du RER, déterminantes pour accéder à l’enceinte, seront à l’arrêt lors de ce week-end en raison de travaux. Il espère trouver un appui auprès de la nouvelle ministre des Sports, Marina Ferrari, à qui il a officiellement écrit. « Une telle interruption de ces deux axes majeurs compromettrait directement l’accès au stade et rendrait matériellement impossible l’accueil du public », souligne Philippe Diallo dans une lettre diffusée par l’AFP.

Changer la date de la finale étant « inenvisageable », resterait la possibilité de trouver un autre stade. Un plan B qui serait « lourd de conséquences sportives, financières et symboliques, et soulèverait inévitablement la question d’un éventuel dédommagement du préjudice subi par notre Fédération, alors que la date de cette finale avait été communiquée plus d’un an avant sa tenue », pointe le président de la FFF.

Personne n’a le numéro de Valérie Pécresse ?

