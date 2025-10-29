Kevin Großkreutz signe en D7 allemande

Il est de retour !

Depuis sa retraite professionnelle en 2021, Kevin Großkreutz n’a pas vraiment chômé. Après quelques piges en amat’, l’ancien double-champion d’Allemagne avec le Borussia Dortmund vient, à 37 ans, de resigner une licence en D7.

Le nom de l’heureux élu ? La TuS Eichlinghofen, un club du district de Dortmund, actuellement 9e de sa poule. « Le poisson s’est trouvé une nouvelle mare jusqu’à la saison 2026-2027 », s’est réjoui la direction dans un communiqué. Pour annoncer cette arrivée pas banale, une vidéo a été tournée, dans laquelle on voit Großkreutz débarquer en grande pompe au club-house et signer son contrat… sur un carton de bière.

« Nous sommes incroyablement heureux et fiers qu’il ait tellement envie de jouer pour nous », a déclaré l’entraîneur Marc Neul au quotidien Ruhr Nachrichten. Le défenseur a quant à lui justifié son choix de rempiler par un amour du football qui ne s’est jamais démenti : « Je vais maintenant essayer d’aider l’équipe en transmettant mon expérience et en donnant le meilleur de moi-même. Le club-house va devoir rester ouvert plus longtemps désormais. »

Rien de tel qu’un Kevin pour mettre des paillettes dans sa vie.

