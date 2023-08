Messi remporte déjà un trophée avec l’Inter Miami

Et de 44 !

L’Inter Miami de Lionel Messi a remporté la Leagues Cup (compétition organisée entre équipe de MLS et mexicains) en venant à bout de Nashville dans la nuit de samedi à dimanche (1-1, 10-9 aux tab). Et pour ne pas interrompre sa série folle, le septuple Ballon d’Or a ouvert le score pour les siens en première période en y mettant une nouvelle fois les formes, avant que Fafa Picault n’égalise après la pause. La séance de tirs aux buts s’est finalement décidée lors des face à face entre les deux gardiens : Drake Callender a marqué son tir au but pour Miami puis arrêté celui d’Elliott Panicco, dernier rempart de Nashville.

Out of this WORLD. 💫 Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc — Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023

Toujours dernier de la conférence est de MLS, le club floridien emporte tout sur son passage depuis les arrivées de Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba. Ce titre est le premier de l’histoire de la franchise créée il y a trois ans par David Beckham. Pour le natif de Rosario en revanche, il s’agit désormais d’une habitude avec 44 trophées remportés depuis le début de sa carrière, record absolu. « Nous avons été courageux et avons eu de la conviction. C’est vraiment quelque chose de spécial et je suis heureux d’en faire partie », a-t-il confié après la rencontre.

De nouveau en plein bonheur.