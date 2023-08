Tir au but à retirer après 8 minutes d’attente et un retour aux vestiaires : la fausse joie de l’América

Jusqu’au bout de la nuit.

Les pelouses sud-américaines ont été la scène de pièces mêlant drame et surtout comédie dans la nuit de mardi à mercredi. Pendant que l’Internacional a dû compter sur vingt tentatives pour battre River Plate en Copa Libertadores, Nashville SC a éliminé le Club América en huitièmes de finale de League Cup dans d’autres circonstances particulières. Après un but de chaque côté au cours des neuf minutes de temps additionnel, Etatsuniens et Mexicains se sont départagés aux tirs au but.

❌ L’América éliminé après un scénario invraisemblable : – Malagón arrête le tir au but – Les joueurs de l’América célèbrent et envahissent le terrain – L’arbitre fait retirer le tir au but après 8 MINUTES – Nashville finit par se qualifier pic.twitter.com/tlseGnlrkt — Fútbol mexicano FR 🏆 (@ligamx_fr) August 9, 2023

Grâce à un arrêt de Luis Malagón, l’América pensait se hisser au tour suivant. Si bien que l’ensemble de ses coéquipiers lui ont sauté dans les bras avant de prendre la direction des vestiaires. Entretemps, l’arbitre central de la rencontre a longuement discuté avec celui en charge de la vidéo. Huit minutes après le tir au but décisif, les acteurs ont été rappelés sur la pelouse pour reprendre puisque le gardien n’avait pas les pieds sur la ligne. L’explosion de joie trop hâtive a finalement été fatale pour Jonathan Dos Santos et ses coéquipiers. L’ancien du Barça a écrasé sa frappe sur la barre, avant que Daniel Lovitz n’offre la victoire au club du Tennessee.

Nashville a donc pu fêter la vraie qualification, en quarts de finale.

