Copa Libertadores : L’Internacional bat River Plate au bout d’une séance de tirs au but surréaliste

Vous pensiez avoir tout vu ?

Dans la nuit de mardi à mercredi, l’Internacional s’est qualifié pour les quarts de finale de Copa Libertadores en éliminant River Plate au terme d’une séance de tirs au but complètement folle. Revenus à 2-1 au bout du temps additionnel pour recoller au niveau des scores cumulés, les Argentins se sont offerts le droit de rêver quelques minutes supplémentaires en arrachant les tirs au but. La séance a finalement été plus longue que prévue.

✅ 2⃣0⃣ penalties in total ✅ A change of ends ✅ Goalkeeper with the winning penalty 🇧🇷⚽🇦🇷 The shootout between @SCInternacional & @RiverPlate had it all! Relive it in less than 1⃣ minute! ⏳ pic.twitter.com/ib2DsxpNSz — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 9, 2023

Alors que les douze premières tentatives sont réussies, les nerfs commencent ensuite à lâcher. Pablo Solari, septième tireur de River Plate, inscrit son tir au but en glissant. Alerté par la chute, l’arbitre consulte la vidéo et annule le but puisque le jeune attaquant a touché le ballon avec les deux pieds. Carlos de Pena n’en profite pas et voit sa frappe molle être stoppée par le poteau. Après 18 tirs, les acteurs ont dû changer de côté car le point de penalty était trop détérioré. Une situation particulière qui a sûrement dérangé Robert Rojas, qui a fracassé la barre transversale de Sergio Rochet. Le portier uruguayen, lui, n’a pas tremblé pour prendre son vis-à-vis à contre-pied et offrir la qualification à son équipe.

Le but de la victoire marqué par le gardien qui n’a pas fait un arrêt de la séance, décidément, c’était particulier.

Pronostic River Plate Colon : Analyse, cotes et prono du match de championnat argentin