Un but stratosphérique en Coupe du Brésil U20

Touché par la grâce.

En Coupe du Brésil U20, Lucca, l’avant-centre de l’Internacional, a marqué un but exceptionnel pour permettre à son équipe d’arracher la prolongation à la 90+4e dans le derby face à Grêmio dans la nuit de mardi à mercredi. Après avoir récupéré le cuir suite à un duel de la tête remporté par l’un de ses coéquipiers, le Brésilien a réalisé un magnifique coup du sombrero avant de claquer une reprise de volée en mode kung-fu, qui n’a laissé aucune chance au portier adverse.

É MAIS UM GOLAAAAAAÇO! Lucca marcou nos acréscimos para o Internacional na Copa do Brasil Sub20 contra o Grêmio pic.twitter.com/Op4gZxZ4Cp — ge (@geglobo) August 16, 2023

Pour la petite histoire, Lucca, qui a joué 23 matchs avec l’équipe première pour un pion et deux passes décisives cette saison, est descendu d’une catégorie exprès pour cette rencontre face au plus grand rival du club. Malgré ce pion magistral, l’Internacional s’est incliné aux tirs au but face aux Tricolor, qui filent en huitièmes de finale (1-1, 5-4 T.A.B.).

Qui dit mieux ?

