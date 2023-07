Pronostic Chicago Nashville : Analyse, cotes et prono du match de MLS

Nashville enchaîne face à Chicago

Cette opposition entre le Fire de Chicago et le Nashville SC met aux prises deux formations sur des dynamiques totalement opposées. En effet, l’équipe entraînée par Frank Klopas se retrouve dans le bas de tableau, en 13e position. Toutefois, les Men in Red ont toujours un mince espoir de pouvoir accrocher l’une des places de barragistes, puisqu’ils n’accusent que 3 points de retard sur Montréal. Dernièrement, le Fire avait repris espoir en s’imposant deux fois consécutivement en déplacement face aux Portland Timbers (1-0) et contre le Sporting Kansas City (0-1). En revanche, les partenaires de Shaqiri sont retombés dans leurs travers lors de la dernière journée en s’inclinant à Orlando (3-1). Depuis le début de saison, Chicago souffre dans son stade, comme le confirme son statut de pire équipe de la Conférence Est à domicile. Pour tenter de revenir à hauteur du top 9, le Fire compte sur sa star suisse Shaqiri ou sur le jeune Grec Georgios Koutsas. En revanche, le latéral français Arnaud Souquet est indisponible, car il a été exclu lors de la rencontre face à Orlando.

De son côté, Nashville réussit une très bonne saison qui lui permet d’occuper la 2e place à l’Est. Les Coyotes accusent déjà 6 points de retard sur Cincinnati, le leader, mais devraient logiquement accrocher une place pour les play-off. La franchise du Tennessee se montre régulière avec un bilan de 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites lors des 10 dernières journées de MLS. Le week-end dernier, les hommes de Gary Smith se sont repris après 2 revers de rang en s’imposant face au DC United de Wayne Rooney (2-0) sur un doublé du Costaricain Randall Leal. L’homme fort du début de saison est l’Allemand Hany Mukhtar, meilleur buteur de la Ligue avec 13 réalisations. Passé par le Hertha Berlin ou Brondby, l’attaquant sera le joueur à surveiller pour la défense de Chicago. Pour ce déplacement dans l’Illinois, le technicien anglais Gary Smith sera privé de Zimmerman (suspendu), mais aussi de Godoy, Picault et Shaffelburg, qui participent à la Gold Cup. Solide depuis le début de saison, Nashville devrait poursuivre sur sa lancée en ramenant un résultat de Chicago, pire formation à domicile de la Conférence Est.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

