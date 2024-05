Jean-Claude Blanc nommé directeur du football de Manchester United par intérim

L’homme à tout faire.

Jean-Claude Blanc, l’ancien directeur général du Paris SG, a officiellement été nommé au poste de directeur sportif de Manchester United jusqu’à la fin de la saison. Déjà dirigeant d’Ineos Sport, ce dernier va remplacer Patrick Stewart jusqu’à l’arrivée le 13 juillet prochain d’Omar Berrada. Une nomination prestigieuse mais logique puisque le groupe du milliardaire britannique Jim Ratcliffe va entrer très prochainement au capital du club mancunien à hauteur de 25% (pour 1,5 milliard d’euros).

🚨Jean-Claude Blanc new interim CEO until Berrada starts. Both Patrick Stewert and Cliff Batty are fired (CLO and CEO before Arnold left). pic.twitter.com/sHv567UK4e

— The Swedish Rumble 🔰 (@SwedishRumble) April 30, 2024