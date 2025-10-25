Lionel Messi démarre les play-off de MLS avec un doublé

La vie en rose.

24h après avoir prolongé son aventure à l’Inter Miami jusqu’en 2028, Lionel Messi a prouvé qu’il avait encore les jambes pour tenir trois ans de plus. Déjà sacré meilleur buteur de la saison régulière de MLS (29 buts), la Pulga a parfaitement démarré ses play-off en s’offrant un doublé pour mener l’Inter Miami vers la victoire face à Nashville (3-1) lors du huitième de finale aller – ou premier tour de la Conférence Est si vous vous prenez pour un Américain – en Floride.

Messi magic in Game One! 💥 What a start for @InterMiamiCF. // Audi MLS Cup Playoffs pic.twitter.com/6ugOORVHGT — Major League Soccer (@MLS) October 25, 2025

Troisièmes à l’Est lors de la saison régulière, Lionel Messi et ses potes de l’Inter Miami sont bien partis pour faire mieux que l’an dernier où ils avaient été éliminés dès le premier tour des play-off alors qu’ils avaient terminé premiers de la saison régulière.

Visiblement, Messi a envie d’offrir un dernier titre à Jordi Alba et à Sergio Busquets avant leur départ à la retraite.

