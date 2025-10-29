S’abonner au mag
  • Serie A -J9
  • Inter-Fiorentina (3-0)

L’Inter enfonce la Fiorentina

QB
L’Inter enfonce la Fiorentina

Inter 3-0 Fiorentina

Buts : Çalhanoğlu (66e, 88e S.P.), Sučić (71e)

Des buts en Serie A, on ne demande que ça.

Assommée par Naples samedi, l’Inter a relevé la tête contre la Fiorentina (2-0). Toujours sans Marcus Thuram, les Nerazzurri ont mis du temps à faire sauter le verrou florentin et tromper David de Gea. Hakan Çalhanoğlu s’en est occupé (66e), Petar Sučić a enchaîné (71e), et le Turc a alourdi le score sur penalty (88e). La Fio, toujours relégable et sans victoire cette saison, a même fini à dix à la suite du carton rouge de Mattia Viti (86e). L’Inter suit le rythme du duo formé par Naples et la Roma, en revenant à trois points. Elle recolle aussi à son voisin, l’AC Milan, à trois semaines du derby.

Bon courage aux supporters de la Fiorentina…

