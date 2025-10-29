S’abonner au mag
  • Mondial U17 (F)
  • 8es
  • France-Espagne (0-0, 5-4 TAB)

Les Bleuettes clouent le bec de l'Espagne aux tirs au but

QB
Les Bleuettes clouent le bec de l'Espagne

No pasarán.

L’équipe de France féminine a résisté à la tornade espagnole mercredi en huitièmes de finale de la Coupe du monde U17. Les Bleuettes ont serré les dents pendant 90 minutes pour tenir le 0-0 face à un adversaire qui venait de marquer 12 buts en trois matchs. La gardienne de Montpellier Lauryne Chevray a tenu la baraque dans le temps réglementaire, et le staff a choisi de lancer Nell Poye pour finir le travail lors de la séance de tirs au but. Un pari payant puisque la portière de Reims a repoussé les tentatives de Silvia Cristobal et Celia Gomez, permettant aux Bleuettes de s’imposer 5-4 dans l’exercice. Le séjour au Maroc va donc se prolonger, avec un quart de finale face aux Pays-Bas dimanche.

Bel hommage au retraité Tim Krul.

La France remporte l'Euro U17 féminin !

QB

