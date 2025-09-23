S’abonner au mag
Une des stars du Mondial 2014 part à la retraite

Une des stars du Mondial 2014 part à la retraite

Qui l’eût Krul ?

La quille pour Tim Krul ! Le gardien néerlandais part à la retraite à 37 ans, après avoir bourlingué comme numéro un en Angleterre, à Newcastle, Norwich, et numéro deux à l’Ajax et à Alkmaar. Sa dernière aventure en club est un passage de deux ans, pour six petits matchs joués, à Luton Town.

Il passera à la postérité pour ses deux tirs au but arrêtés en quarts de finale de la Coupe du monde 2014, alors que les Pays-Bas étaient en bien mauvaise posture face au Costa Rica. Louis van Gaal l’avait fait entrer au bout de la prolongation, alors que le score était de 0-0, à la place de Jasper Cillessen, le gardien titulaire du Mondial brésilien. Son pays remportera ensuite la séance fatidique sur le score de 4 à 3, avant de s’incliner en demi-finales contre l’Argentine. Tim Krul comptabilise au total quinze sélections en dix ans avec les Pays-Bas.

Touché Krulé !

