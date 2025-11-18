S’abonner au mag
Un ancien coach de Monaco rebondit en Angleterre

Le tout pour le tout pour redresser la barre.

Norwich City, 23e de Championship, a confirmé l’arrivée de Philippe Clement sur son banc, ce mardi dans un communiqué. L’entraîneur belge de 51 ans retrouve un poste après avoir été remercié en février dernier par les Glasgow Rangers, et assure ses arrières jusqu’en 2029.

Huit défaites consécutives à domicile

Le défi est clair : stopper l’hémorragie de huit défaites consécutives à domicile en ce début de saison et redonner de la stabilité à un club qui a limogé cinq entraîneurs en quatre ans depuis sa dernière apparition en Premier League. Le dernier en date, Liam Manning, a été renvoyé après cinq mois seulement.

Pour le Belge, c’est une nouvelle page qui s’écrit après être passé par le Club Bruges, Monaco et les Rangers. « Philippe est un entraîneur principal incroyablement expérimenté et reconnu, dont les valeurs et les convictions correspondent parfaitement aux nôtres », a vanté le directeur sportif de Norwich, Ben Knapper.

Premier test samedi face à Birmingham.

CM

