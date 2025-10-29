L’OL entre dans la course pour enrôler Endrick cet hiver

D’un Olympique à un autre.

Jamais utilisé par Xabi Alonso depuis le début de la saison au Real Madrid, Endrick est à la recherche d’un nouveau challenge cet hiver. L’attaquant brésilien a d’ailleurs récemment fixé ses conditions pour choisir le club qu’il rejoindra en prêt en janvier. Alors que l’OM s’intéresse fortement au jeune talent du Real, l’Olympique Lyonnais est également sur le dossier. D’après le journaliste Fabrizio Romano, confirmé par l’Equipe, le club rhodanien cherche activement un attaquant, depuis la vente forcée de George Mikautadze à la fin du mercato d’été à Villarreal.

Le même agent que Malick Fofana

En concurrence avec de nombreux clubs européens, l’OL a l’avantage d’avoir des lacunes à ce poste de numéro 9 (Martin Satriano a été recruté pour jouer les doublures). Endrick pourrait donc arriver en tant que titulaire immédiat, lui qui veut se relancer en vue du Mondial 2026.

Pour s’attacher ses services, les Gones devront verser une indemnité et prendre en charge une bonne partie du salaire (qui s’élève à 350 000 euros mensuels). Une équation loin d’être réglée, même si Roc Nation, société représentante du joueur, gère également des intérêts du Lyonnais Malick Fofana.

