  • Coupe d’Allemagne
  • 16es
  • Cologne-Bayern (1-4)

Le Bayern et Harry Kane enchaînent à J-6 du choc contre le PSG

QB
Le Bayern enchaîne à J-6 du choc contre le PSG

Cologne 1-4 Bayern

Buts : Ache (31e) // Díaz (36e), Kane (38e, 64e), Olise (72e)

Le PSG est prévenu.

Le Bayern a signé sa 14e victoire en 14 matchs cette saison à l’occasion de son deuxième tour de Coupe d’Allemagne à Cologne (1-4). Les locaux y ont cru en ouvrant le score par l’intermédiaire de Ragnar Ache (31e), mais le Bayern a vite rappelé qui était le patron. Luis Díaz a posé la première pierre de la remontada (36e), et l’infernal Harry Kane a soigné ses statistiques en marquant deux fois (38e, 64e). Le buteur anglais compte 22 pions cette saison, et nous ne sommes pas encore en novembre.

Michael Olise en est loin, mais le bilan du Français, ultime buteur de la soirée, a déjà fière allure avec sept buts depuis le mois d’août (72e). Le Bayern débarquera au Parc des Princes dans six jours, et il sera prêt à regarder les champions d’Europe dans les yeux.

Pour ce qui est de la Pokal, la prochaine fessée administrée par le Bayern est prévue le 3 ou le 4 décembre.

Encore sorti sur blessure, Coman de plus en plus incertain pour l’Euro

11 November 2023, Bavaria, Munich: Soccer: Bundesliga, Bayern Munich - 1. FC Heidenheim, matchday 11 at the Allianz Arena. Harry Kane of Munich celebrates the 1:0 goal. Photo: Sven Hoppe/dpa - IMPORTANT NOTE: In accordance with the regulations of the DFL German Football League and the DFB German Football Association, it is prohibited to utilize or have utilized photographs taken in the stadium and/or of the match in the form of sequential images and/or video-like photo series. - Photo by Icon sport
