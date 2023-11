Pronostic Cologne Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Bayern tranquille à Cologne

Le Bayern ouvre cette 12e journée de Bundesliga, vendredi, en prévision de sa rencontre de Ligue des Champions où il est déjà qualifié pour les 8es de finale et assurer de la 1re place. Le champion bavarois se déplace sur la pelouse de Cologne. Les Boucs sont actuellement calés dans la zone de relégation avec 2 points de retard sur Darmstadt, premier non relégable. Depuis l’entame de la saison, les partenaires de Selke ont seulement connu les joies de la victoire à 1 reprise lors de la réception du Borussia Mönchengladbach. Lors des autres affiches, Cologne a souvent été dominé mais reste sur deux matchs nuls face à Augsbourg (1-1) et contre Bochum (1-1). Afin de retrouver confiance pendant la trêve internationale, les Boucs ont disputé une rencontre amicale face à la formation de Porz (0-8). Cette confrontation face au Bayern ne réussit guère à Cologne qui s’est incliné lors des 9 dernières réceptions des bavarois.

DEn championnat, le Bayern Munich fait face à une très belle adversité puisque le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso réalise une entame de saison incroyable. Actuellement, la formation bavaroise accuse deux points de retard sur le Bayer. Le Bayern est en forme et vient de s’imposer lors des 5 dernières journées avec un Harry Kane qui n’en finit plus d’affoler les compteurs. En effet, l’international anglais s’est parfaitement adapté au sein de son nouveau club et empile les buts. En seulement 12 journées disputées, le capitaine des Three Lions a inscrit 17 buts et offert 5 passes décisives. Ce vendredi, le buteur du Bayern sera une nouvelle fois sur le pont pour permettre à son équipe d’empocher une 6e victoire de rang en Bundesliga. Un cran au-dessus de son adversaire, la bande à Tuchel ne devrait pas connaître de problème lors de ce déplacement à Cologne, mal classé.

