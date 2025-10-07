S’abonner au mag
Olivier Létang refuse l’invitation de la FFF pour tester la VAR

Olivier Létang refuse l’invitation de la FFF pour tester la VAR

Tiens, voilà du boudin.

La Fédération française de football aurait invité tous les présidents de Ligue 1 afin que ces derniers puissent tester l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Cette initiation, prévue pour le 18 novembre prochain, a pour objectif de leur permettre d’appréhender davantage ce rôle, désormais central lors des rencontres. Selon ICI Nord, le président du LOSC, Olivier Létang, a rapidement fait savoir qu’il ne participerait pas à cette expérience.

Pour éviter un traquenard ?

Et si le refus du nouveau président du collège de Ligue 1 est loin de surprendre, c’est parce que ce dernier n’a pas hésité à exprimer son mécontentement face à la qualité de l’arbitrage du championnat français.

Après la défaite du LOSC face à l’Olympique lyonnais, le 28 septembre dernier, le président lillois n’avait pas hésité à critiquer ouvertement les décisions arbitrales de Ligue 1, ainsi que la FFF. « Les gens à la tête (de la FFF) n’ont pas les compétences pour piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras dans les vestiaires. Mais sur le terrain, la qualité du spectacle n’est pas au rendez-vous, affirmait Olivier Létang, il faut régler ce problème de fond. »

Ce qui est sûr, c’est que le problème ne se réglera pas en restant chacun dans son coin.

