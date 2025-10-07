Olivier Létang refuse l’invitation de la FFF pour tester la VAR

Tiens, voilà du boudin.

La Fédération française de football aurait invité tous les présidents de Ligue 1 afin que ces derniers puissent tester l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Cette initiation, prévue pour le 18 novembre prochain, a pour objectif de leur permettre d’appréhender davantage ce rôle, désormais central lors des rencontres. Selon ICI Nord, le président du LOSC, Olivier Létang, a rapidement fait savoir qu’il ne participerait pas à cette expérience.

Olivier #Létang refuse de tester la VAR !!! Invité par la #FFF à tester l'arbitrage vidéo le 18 novembre prochain,l e président du #LOSC a préféré passer son tour. On vous explique pourquoi ici : ➡️ https://t.co/inXABW8xgC pic.twitter.com/SujoTNIu2C — ici Nord (@ici_nord) October 6, 2025

Pour éviter un traquenard ?

Et si le refus du nouveau président du collège de Ligue 1 est loin de surprendre, c’est parce que ce dernier n’a pas hésité à exprimer son mécontentement face à la qualité de l’arbitrage du championnat français.

Après la défaite du LOSC face à l’Olympique lyonnais, le 28 septembre dernier, le président lillois n’avait pas hésité à critiquer ouvertement les décisions arbitrales de Ligue 1, ainsi que la FFF. « Les gens à la tête (de la FFF) n’ont pas les compétences pour piloter ce dont on a besoin. On nous demande de mettre des caméras dans les vestiaires. Mais sur le terrain, la qualité du spectacle n’est pas au rendez-vous, affirmait Olivier Létang, il faut régler ce problème de fond. »

Ce qui est sûr, c’est que le problème ne se réglera pas en restant chacun dans son coin.

