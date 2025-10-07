Adrien Rabiot sort du silence après la fin de son aventure à l’OM

Le Duc est de retour.

Peu bavard depuis la fin prématurée de son aventure olympienne, Adrien Rabiot s’est livré dans les colonnes du Figaro pour la première fois depuis son départ à l’AC Milan. Assurant avoir voulu « se concentrer sur le football » après sa conférence de présentation à Milan, il assure que cette discrétion fait également partie intégrante de son tempérament.

Dolce vita italienne, travail et volonté de décrocher les étoiles

Souvent critiqué, parfois même insulté à l’instar du Classique de mars dernier pour son retour au Parc des princes sous la tunique olympienne, le Duc n’a pas hésité à partager son avis sur la question : « Quand c’est sur moi ou ma famille, j’ai une carapace. Mais quand tu prends le temps de réfléchir après coup, on se dit que cela dégrade l’image de notre sport. […] Les gens doivent se rendre compte qu’ils font du mal à un sport qu’ils aiment avec ce type de comportements. Moi, ça ne m’atteint pas. » Si l’ancien Parisien a retrouvé la dolce vita italienne et sa gastronomie, il assure vouloir attacher son nom à celui des Rossoneri : « J’espère réaliser de très grandes choses à Milan, gagner des titres, dans un club historique et mythique. Je veux laisser mon empreinte. »

Malgré les remous de sa carrière en club, Rabiot garde également dans un coin de sa tête son présent et son futur en sélection, lui qui a manqué le sacre mondial en 2018, mais pas celui de l’Argentine en 2022 : « On doit se qualifier mais c’est un rêve qui peut devenir réalité. Surtout quand on voit le potentiel de la sélection. J’aurais 31 ans en 2026, je me sens très bien physiquement et mentalement, sans doute dans la meilleure forme de ma carrière, mais une Coupe du monde ne repasse que tous les quatre ans. Il ne faut pas se rater, car on ne sait pas quand le train repassera. Oui, l’objectif, c’est de décrocher cette étoile. » Une annonce qui sonne comme une fin de parcours après cette compétition ? Absolument pas selon le milieu de terrain qui assure que si son corps suit, il sera toujours de la partie en 2030. Une volonté qui passera nécessairement par le respect des principes de vie de l’ancien de la Juve qui sont selon ses dires : « Le respect, l’investissement au travail, le sacrifice. »

Attention toutefois à ne pas se faire hara-kiri en cas de poste de réserviste.

