S’abonner au mag
  • Italie
  • AC Milan

Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »

MBC
Adrien Rabiot : « Jonathan Rowe est un bon gars »

Les Marseillais à Milan.

Au lendemain de son arrivée à l’aéroport Milan Malpensa avec sa maman Véronique, Adrien Rabiot a été présenté à la presse ce vendredi. Sous les couleurs milanaises, le milieu de terrain français est revenu sur sa bagarre avec son ancien coéquipier à l’Olympique de Marseille Jonathan Rowe, à la suite de la défaite contre Rennes. « C’est un bon gars. Ce qui est arrivé à Marseille peut se passer partout, cela n’a rien changé à notre relation », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe.

« Il n’y a rien de spécial avec Rowe »

Ironie du calendrier, les deux boxeurs vont s’affronter dimanche lors du match de Serie A entre Milan et Bologne. Ces retrouvailles entre la recrue des Rossoneri et le nouveau Rossoblù risquent d’être plutôt calmes selon les dires de Rabiot : « Il n’y a rien de spécial avec Rowe. Nous nous sommes envoyés un message quand il est allé à Bologne et moi à Milan. On se verra dimanche à San Siro, ce sera sympa. »

Une photo entre copains et c’est réglé ?

L'équipe féminine de l'OM a un nouveau nom

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine