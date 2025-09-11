S’abonner au mag
Adrien et Véronique Rabiot sont arrivés à Milan

En attendant les retrouvailles avec Jonathan Rowe ce dimanche.

Victime de sifflets au Parc des Princes ce mardi lors de la victoire des Bleus contre l’Islande, Adrien Rabiot a quitté l’Hexagone. Ce jeudi matin, l’ancien de l’Olympique de Marseille, poussé à partir à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe, a atterri à l’aéroport Milan Malpensa. Dix jours après la signature de son contrat à l’AC Milan, le milieu de terrain pose enfin ses valises dans la capitale lombarde.

Le premier choix

Casquette sur la tête et sourire aux lèvres, Rabiot a prononcé ses premiers mots dans la peau d’un Rossoneri : « Je suis très content. Forza Milano ! » Pour rejoindre le centre-ville, le joueur de 30 ans a opté pour le taxi, un moyen de locomotion idéal quand on sait à quel point il est compliqué de rallier Milan depuis l’aéroport de Malpensa. Également présente pour l’arrivée de son fils, Véronique Rabiot a, de son côté, assuré que l’AC Milan était le premier choix du fiston. 

Un destin de carrière inouï.

