Un jour sans fin.

Depuis la révélation d’une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes, le duo Benatia-Longoria et le clan Rabiot jouent une partie de poker menteur. Mais qui va bien pouvoir gagner ? En tout cas, Véronique et Adrien ne sont pas là pour se faire des copains. Sur RTL, la maman et agent du milieu de terrain a répondu aux dirigeants de l’OM.

« Personne n’y croit »

« Qu’est-ce que ça veut dire, ‘violence inouïe’? Personne n’a été blessé, personne n’est allé à l’hôpital, il n’y a pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues, pas de point de suture, donc je ne comprends pas bien. ‘Violence inouïe’, je n’y crois pas , a rouspété Véronique Rabiot. L’altercation? Je ne la conteste pas, et Adrien non plus. Je vais lui laisser la possibilité de raconter lui-même. Ce qui m’étonne, c’est qu’on sait que dans le vestiaire, il y avait le coach et Monsieur Benatia. Comment on peut imaginer qu’il y ait une altercation d’une violence inouïe et que personne n’intervienne ? Je n’y crois pas, et personne n’y croit de toute façon. » En attendant, Adrien Rabiot va devoir se trouver un nouveau club sous risque de connaître le même sort que Chancel Mbemba.

Des vacances à Marseille, ça va une semaine.