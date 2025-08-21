S’abonner au mag
  • France
  • Marseille

« Violence inouïe, je n’y crois pas » : Véronique Rabiot répond à Medhi Benatia et Pablo Longoria

RFP
« Violence inouïe, je n&rsquo;y crois pas<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>» : Véronique Rabiot répond à Medhi Benatia et Pablo Longoria

Un jour sans fin.

Depuis la révélation d’une altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à Rennes, le duo Benatia-Longoria et le clan Rabiot jouent une partie de poker menteur. Mais qui va bien pouvoir gagner ? En tout cas, Véronique et Adrien ne sont pas là pour se faire des copains. Sur RTL, la maman et agent du milieu de terrain a répondu aux dirigeants de l’OM.

« Personne n’y croit »

« Qu’est-ce que ça veut dire, ‘violence inouïe’? Personne n’a été blessé, personne n’est allé à l’hôpital, il n’y a pas eu de nez cassé, pas de lèvres fendues, pas de point de suture, donc je ne comprends pas bien. ‘Violence inouïe’, je n’y crois pas , a rouspété Véronique Rabiot. L’altercation? Je ne la conteste pas, et Adrien non plus. Je vais lui laisser la possibilité de raconter lui-même. Ce qui m’étonne, c’est qu’on sait que dans le vestiaire, il y avait le coach et Monsieur Benatia. Comment on peut imaginer qu’il y ait une altercation d’une violence inouïe et que personne n’intervienne ? Je n’y crois pas, et personne n’y croit de toute façon. » En attendant, Adrien Rabiot va devoir se trouver un nouveau club sous risque de connaître le même sort que Chancel Mbemba.

Des vacances à Marseille, ça va une semaine.

RFP

Articles en tendances
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 16h
56
126

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine