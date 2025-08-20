Longoria sort du silence.

Cinq jours après l’altercation entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot dans le vestiaire du Roazhon Park, Pablo Longoria a livré sa version des faits auprès de l’AFP ce mercredi : « Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, c’est que c’était quelque chose de très agressif qui a dépassé toutes les limites.»

« On n’avait jamais vu une telle violence dans un vestiaire »

Encore sous le choc, l’Espagnol justifie son choix de mettre les deux joueurs sur la liste des transferts. « On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football. Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Medhi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu’il a 22 ans, moi j’ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans, enchaîne Longoria. Je crois qu’on a assez d’expérience tous les trois pour dire que jamais on n’avait vu une telle violence dans un vestiaire. »

À quelques jours de la venue du propriétaire Frank McCourt à Marseille pour le match contre le Paris FC samedi, le président olympien indique que « le club est victime de la situation. Vous pensez que moi, président de l’Olympique de Marseille, je suis content d’arriver à ce type de situation avec l’un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j’ai présenté comme un exemple ? Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d’une bagarre sans limite, qui est complètement inouïe dans le monde de football. »

C’est bien connu qu’à l’OM, on refuse catégoriquement d’accueillir des joueurs qui feraient usage de la violence.

Frank McCourt attendu à Marseille