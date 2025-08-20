S’abonner au mag
Frank McCourt attendu à Marseille

Frank McCourt attendu à Marseille

Le timing est parfait.

Présent par intermittence dans les travées du Vélodrome, le propriétaire de l’Olympique de Marseille Frank McCourt sera bel et bien de la partie pour le match contre le Paris FC samedi, selon les informations de La Provence. D’après le quotidien, l’Américain se déplacera dans la cité phocéenne pour discuter des réformes du football français et des droits TV, très faibles cette saison, avec le président Pablo Longoria.

L’affaire Rabiot devrait être un sujet abordé

À l’origine, McCourt ne venait donc pas pour tenter d’éteindre l’incendie qui brûle l’OM à petit feu depuis l’altercation entre les transférables Jonathan Rowe et Adrien Rabiot après la défaite contre le Stade rennais vendredi dernier. Pour autant, l’ampleur prise par cette affaire ces derniers jours devrait forcément pousser l’homme d’affaires américain à évoquer le sujet avec le reste de la direction marseillaise.

L’équipe de Roberto De Zerbi sait ce qu’il lui reste à faire : gagner pour éviter que le feu ne se propage.

