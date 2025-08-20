Le futur champion de France touchera moins de droits TV que Montpellier la saison dernière

Le sauvetage du foot français, ce n’est pas gagné.

Si le lancement de Ligue 1+ a été une réussite, avec la barre des 600 000 abonnés franchie, les clubs de l’Hexagone ont bien été prévenus qu’ils allaient devoir se serrer la ceinture ces prochaines années. La DNCG avait d’ailleurs annoncé la couleur : il fallait mettre le chiffre 0 dans la case droits TV pour les finances de la saison à venir.

L’Équipe, qui a pu avoir accès aux différents documents, confirme la perte abyssale de revenus pour les clubs de Ligue 1, qui ne se partageront que 80 millions d’euros sur l’ensemble de la saison. À répartir donc entre 18 clubs.

Une chute vertigineuse

Le quotidien illustre ces pertes avec un exemple très clair : le futur champion de France, qui sera le PSG ou un autre si le championnat décide de proposer du suspense tout en haut, percevrait seulement 4,67 millions d’euros en cas de sacre au printemps prochain.

À titre de comparaison, Montpellier, bon dernier lors de l’exercice précédent, avait touché 5,18 millions d’euros, soit un montant supérieur à ce que ramassera le prochain champion.

Vincent Labrune avait raison, pour une fois : la Ligue 1 va bien devenir le championnat de Slovénie.

