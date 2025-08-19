L'OM confirme avoir placé Rabiot (et Rowe) sur la liste des transferts

La magie de l’OM.

Une journée, une défaite à Rennes et une crise dès le mois d’août. Ce mardi, le bazar à Marseille a pris une nouvelle tournure après l’information de la volonté de Roberto De Zerbi et du club phocéen de se séparer d’Adrien Rabiot, après l’altercation avec Jonathan Rowe ce week-end.

« Un comportement inadmissible dans le vestiaire »

La confirmation est arrivé très rapidement du côté de l’OM, qui a publié un communiqué : « L’Olympique de Marseille informe qu’Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d’un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais FC, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. La décision a été communiquée par le club aux deux joueurs ce lundi.»

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 19, 2025

Ce n’est pas une surprise pour l’Anglais, déjà sur le départ avant le début du championnat, et courtisé par plusieurs clubs. C’est en revanche un petit tremblement de terre pour Rabiot, arrivé un an plus tôt et qui réaffirmait il y a quelques jours dans un entretien accordé à La Provence que le meilleur choix était de rester à Marseille cette saison.

On connaît déjà un club qui n’ouvrira pas les portes de son vestiaire à Ligue 1+.

