S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi et l'OM ne veulent plus d'Adrien Rabiot

ARM
Roberto De Zerbi et l'OM ne veulent plus d'Adrien Rabiot

Les rois du divertissement.

Après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à la suite de la défaite contre Rennes en ouverture du championnat, les deux joueurs étaient toujours mis à l’écart du groupe ce mardi. Mais voilà un nouveau coup de tonnerre dans le ciel de la Canebière : Roberto De Zerbi ne compterait plus sur l’international français pour la saison à venir, selon les informations de RTL.

« Un manque d’investissement », selon De Zerbi

C’est la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, qui l’a fait savoir à la radio française. Ce mardi, le secrétaire général de l’OM Benjamin Arnaud a contacté l’avocat du milieu de terrain pour lui faire savoir que le technicien italien ne comptait plus l’intégrer à son effectif cette saison, prétextant « un manque d’investissement » par rapport à l’exercice précédent.

Un argument pas vraiment entendable pour l’entourage du joueur, sa mère rappelant que ce genre de conflit était habituel dans un vestiaire professionnel. Rabiot est lié à l’OM jusqu’en juin 2026 et avait fait savoir durant l’été qu’il comptait rester à Marseille, malgré quelques sollicitations. De l’autre côté des Alpes, la rumeur d’un intérêt de l’AC Milan a surgi après sa mise à l’écart.

Du calme au bazar le plus total en trois jour, ça force le respect.

Sondage : l'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

ARM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !
Logo de l'équipe Olympique de Marseille
Et l'OM resta l'OM
  • Ligue 1
  • J1
  • Rennes-Marseille (1-0)
Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Et l'OM resta l'OM

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

L'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
Réactions

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine