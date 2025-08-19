Roberto De Zerbi et l'OM ne veulent plus d'Adrien Rabiot

Les rois du divertissement.

Après l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe à la suite de la défaite contre Rennes en ouverture du championnat, les deux joueurs étaient toujours mis à l’écart du groupe ce mardi. Mais voilà un nouveau coup de tonnerre dans le ciel de la Canebière : Roberto De Zerbi ne compterait plus sur l’international français pour la saison à venir, selon les informations de RTL.

« Un manque d’investissement », selon De Zerbi

C’est la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot, qui l’a fait savoir à la radio française. Ce mardi, le secrétaire général de l’OM Benjamin Arnaud a contacté l’avocat du milieu de terrain pour lui faire savoir que le technicien italien ne comptait plus l’intégrer à son effectif cette saison, prétextant « un manque d’investissement » par rapport à l’exercice précédent.

Un argument pas vraiment entendable pour l’entourage du joueur, sa mère rappelant que ce genre de conflit était habituel dans un vestiaire professionnel. Rabiot est lié à l’OM jusqu’en juin 2026 et avait fait savoir durant l’été qu’il comptait rester à Marseille, malgré quelques sollicitations. De l’autre côté des Alpes, la rumeur d’un intérêt de l’AC Milan a surgi après sa mise à l’écart.

Du calme au bazar le plus total en trois jour, ça force le respect.

Sondage : l'OM a-t-il dit adieu au titre de champion de France ?