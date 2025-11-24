S’abonner au mag
  • Italie
  • AC Milan

La presse italienne porte Mike Maignan aux nues

Le retour de Super Mike ?

Si l’AC Milan s’est imposé contre son voisin intériste, il le doit au seul buteur du match Christian Pulisic, mais aussi en bonne partie à Mike Maignan. Auteur de 6 parades, dont 3 aussi délicates que décisives, il a notamment écœuré Marcus Thuram, Francesco Acerbi et Lautaro Martinez.

Surtout, son arrêt sur le penalty d’Hakan Çalhanoğlu (sa spécialité) a entériné la victoire des siens dans le 245e derby de la Madonnina. De quoi impressionner la presse sportive italienne, admirative du portier tricolore après sa performance remarquée.

Un retour médiatique en grâce

La Gazzetta dello Sport participe aux éloges… tout en piquant Yann Sommer, pas irréprochable sur le but de Pulisic : « En inversant les gardiens, cela aurait été un autre derby. » Il Messaggero quant à lui accorde la note de 8/10 à Maignan, tandis que le Corriere della Sera est encore plus généreux avec un 8,5/10, qualifiant même le gardien de l’équipe de France de « top 5 mondial ».

Ce consensus médiatique positif autour du joueur formé au Paris Saint-Germain est loin d’être anodin, ce dernier ayant vécu un exercice 2024-2025 en dessous de ses standards qui n’avait pas échappé à la presse de la Botte.

En espérant que sa belle lancée profite aux Bleus lors du prochain Mondial.

