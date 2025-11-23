S’abonner au mag
  • Serie A
  • J12
  • Inter-Milan (0-1)

Mike Maignan bat l’Inter

Par Florian CADU
3 minutes

L’Inter n’a même pas à s’en vouloir : grâce à un Mike Maignan infranchissable et à l’aide de ses poteaux salvateurs, Milan s’est imposé de justesse contre le cours du jeu lors du choc de la douzième journée de Serie A. Les vainqueurs passent deuxièmes et doublent leurs adversaires du soir, qui chutent du podium. Quel gardien, tout de même...

Mike Maignan bat l’Inter

Inter 0-1 Milan

But : Pulisic (54e)

Certains super-héros ont le pouvoir de voler, de se téléporter ou de soulever des voitures avec le petit doigt. D’autres se démarquent par leur capacité à jouer avec le temps, à envoyer des boules d’énergie ou encore à être ultra-rapides. De son côté, Mike Maignan se distingue par une autre qualité magique : se transformer, non pas en Super Saiyan, mais en mur infranchissable. Pénos, têtes, frappes dans le jeu : quand il l’a décidé et qu’il considère que les conditions sont réunies, comme lors d’un choc au sommet par exemple, le joueur de l’équipe de France stoppe absolument tout. C’est comme ça que Milan s’est imposé contre l’Inter, lors de la douzième journée de Serie A : en défendant bien, en trouvant le chemin des filets une seule fois et en comptant sur son capitaine.

Merci aussi aux montants

Quelle première période, déjà, de Maignan… et de ses montants ! Dans un acte où Milan subit outrageusement (à peine 43% de possession de balle, quatre frappes à dix et aucune cadrée), le gardien français sauve les meubles avec l’aide de ses cages : d’abord, le portier sort une tête de Marcus Thuram d’une jolie parade…

… Avant de voir son poteau repousser celle de Francesco Acerbi, et d’éviter l’ouverture du score de Lautaro Martinez en détournant le tir de l’Argentin (sur le poteau, évidemment). Les visiteurs répondent majoritairement en transition rapide, et Christian Pulisic n’est d’ailleurs pas loin de trouver la faille juste avant l’entracte.

Pulisic, et le tour est joué

En attendant, c’est la Roma qui se frotte les mains : vainqueur de la Cremonese, la Louve se retrouve seule en tête du championnat d’Italie avec deux points d’avance sur l’Inter (et cinq sur Milan) grâce à ce 0-0. Sauf que ce dernier n’est que provisoire, et Pulisic le rappelle vite en seconde mi-temps : en renard et au rebond d’une tentative d’Alexis Saelemaekers, l’Américain la colle au fond.

Un contre rondement mené pour l’équipe de Massimiliano Allegri, qui double alors son adversaire d’une unité en lui piquant le statut de dauphin. Et même sur penalty, le champion sortant ne parvient pas à faire craquer l’arrière-garde, puisque Maignan arrête celui d’Hakan Çalhanoğlu (sifflé pour une semelle de Strahinja Pavlović sur Thuram) ! Que faire, contre un dernier rempart aussi solide ?

  Inter (3-5-2) : Sommer – Akanji, Acerbi (Diouf, 85e), Bastoni – Augusto, Barella (Esposito, 85e), Çalhanoğlu (Zieliński, 78e), Sučić, Dimarco – Thuram, Martinez (Bonny, 66e). Entraîneur : Chivu.

  Milan (3-5-2) : Maignan – Tomori, Gabbia, Pavlović – Saelemaekers, Fofana (Ricci, 78e), Modrić, Rabiot, Bartesaghi – Pulisic (78e), Leão (Loftus-Cheek, 86e). Entraîneur : Allegri.

L'AC Milan et l'Inter sont officiellement copropriétaires du stade Giuseppe-Meazza

Par Florian CADU

