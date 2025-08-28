Il n’y a pas eu de discussion entre Adrien Rabiot et l’AC Milan

Le date Rabiot-Allegri n’est pas encore prévu.

Depuis l’épisode de la bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot, toujours sur la liste des transferts de l’Olympique de Marseille, attire la convoitise de certains clubs européens. Pourtant, alors que plusieurs rumeurs évoquaient un retour du Français en Serie A du côté de l’AC Milan, le coach des Rossoneri, Massimiliano Allegri, a démenti ce jeudi en conférence de presse.

Massimilia-nie

À la veille du déplacement à Lecce, l’entraîneur italien a été questionné à propos du possible intérêt du club milanais pour le Duc déchu. Catégorique, Allegri a indiqué qu’il n’avait pas parlé avec le milieu de terrain de l’équipe de France ces derniers jours : « J’aime bien Adrien Rabiot en tant que joueur, rapporte L’Équipe. Nous avons de bonnes relations, car nous avons passé du temps ensemble à la Juventus (3 saisons, NDLR), mais nous n’avons eu aucune discussion ni pendant les vacances ni récemment. »

Alors qu’une petite carte postale, ça fait toujours plaisir…

À 34 ans, Mario Balotelli pourrait rebondir en troisième division espagnole