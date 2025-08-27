Didier Deschamps justifie la sélection d’Adrien Rabiot

Cette fois, Rabiot est dans la bonne liste.

Quelques jours après avoir été placé sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille à la suite de sa bagarre avec Jonathan Rowe, Adrien Rabiot a été appelé par Didier Deschamps en équipe de France ce mercredi pour les matchs de qualification à la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine et l’Islande.

La main tendue

Interrogé sur son choix en conférence de presse, Didier Deschamps est revenu sur la situation difficile vécue par son milieu de terrain. « Il a fait sa préparation. Il a fait les premiers matchs et il s’est passé ce qu’il s’est passé. Je ne sais pas ce qui va arriver d’ici lundi quand il nous rejoindra. Ce ne sont pas des choses faciles à gérer quand ça prend une ampleur médiatique. Je ne vais pas dire qui a tort et qui a raison. »

💬 Didier Deschamps sur la présence d’Adrien Rabiot : « oui j’ai échangé avec lui, il a fait la prépa, il s’est passé ce qu’il s’est passé (…) lundi quand il nous rejoindra sa situation sera claire » pic.twitter.com/bGNldePdqY — L'Équipe (@lequipe) August 27, 2025

Avant de le sélectionner, DD a discuté avec Adrien Rabiot ces derniers jours pour connaître son état de forme, physique et psychologique. « On a parlé, et je tiens à Adrien par rapport à ce qu’il a fait avec nous. C’est très bien qu’il puisse être là pour les deux matchs. C’était aussi important de savoir dans quel état d’esprit il est. »

Un vrai psychologue ce Didier Deschamps !

