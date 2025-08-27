S’abonner au mag
Les Bleus avec Akliouche et Rabiot

Par Jérémie Baron
2 minutes

Didier Deschamps a décidé de faire appel à Maghnes Akliouche pour la première fois, à l'occasion des rencontres de qualifs au Mondial face à l'Ukraine (vendredi 5 septembre) et l'Islande (mardi 9). Malgré sa situation plus que délicate en club, Adrien Rabiot est lui aussi de la partie.

14h23 : Grosses bises les affreux !

14h20 : On récapitule.

Gardiens : Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan), Brice Samba (Stade rennais).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), L. Hernández (PSG), T. Hernández (Al-Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : Désiré Doué (PSG), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (OM), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Khéphren Thuram (Juventus).

Attaquants : Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich), Marcus Thuram (Inter Milan).

14h12 : Alors, on en pense quoi de cette liste ?

14h09 : Eh non @Shtrafnoï, pas de Paulo Pogba, désolé.

14h05 : Adrien Rabiot, Khéphren Thuram, Malo Gusto et Rayan Cherki sont aussi là, mais pas d’Hugo Ekitike. Et c’est la fin de la cavale pour Randal Kolo Muani !

14h03 : MAGHNES AKLIOUCHE ! Première sélection pour le délicieux gaucher.

14h03 : Les deux Hernández sont donc là.

14h02 : Le boss est arrivé en conf !

13h57 : Et si la future signature de Pierre Lees-Melou au Paris FC convainquait enfin Deschamps de l’appeler ?

13h54 : D’autres, comme Rayan Cherki, Loïc Badé ou Castello Lukeba, s’installeront-ils pour de bon chez les Bleus ? De toute façon, on vous a tout résumé ci-dessous.

13h51 : Theo Hernández et Kingsley Coman pourraient également quitter le décor, eux qui viennent de s’exiler en Arabie saoudite.

13h47 : Pour l’Ukraine, on peut peut-être rappeler Mamadou Sakho ?

13h46 : Le totem d’immunité de Randal Kolo Muani sautera-t-il aujourd’hui ? Il y a un Hugo Ekitike qui toque à la porte

13h45 : Salut les p’tits fous ! Qui dit rentrée dit aussi reprise des Bleus avec deux matchs de qualifs au Mondial, face à l’Ukraine (vendredi 5 septembre) et l’Islande (mardi 9). Alors qui sera au casting pour ces deux rendez-vous ? On attend DD au pupitre.

Didier Deschamps évacue la tentation d'un retour de Giroud

Par Jérémie Baron

