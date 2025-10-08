En Bretagne, un terrain réquisitionné en plein match pour poser un hélicoptère

C’était pour une urgence.

Ce dimanche, un match de D1 a connu une scène inédite. Dans le choc qui opposait Combourg à Tinténiac, en Ille-et-Vilaine, l’arbitre de la partie a sifflé la fin du match avec 18 minutes d’avance.

Non, ça n’était pas à cause de disputes en tribunes, d’un orage, ou que l’arbitre voulait imiter celui de Tunisie-Mali à la dernière CAN. Le terrain a tout simplement été réquisitionné pour permettre à un hélicoptère médical de se poser.

« Tous les joueurs ont bien compris la situation »

Ce terrain est en effet « référent en cas d’évacuation par hélicoptère », à révélé Jérome Blaire, président du club de Combourg, dans les colonnes du Pays Malouin. L’hélicoptère du SAMU de Rennes a donc pu se poser sur la pelouse pour une évacuation d’urgence. « Tous les joueurs ont bien compris la situation, et on espère que la prise en charge de la personne évacuée s’est bien passée. »

Alors que Combourg menait 3-1, il faut maintenant à définir une bonne manière de conclure ce match. « Ils peuvent décider de nous faire jouer les 18 minutes restantes, c’est l’option qui me paraît la plus juste » estime le président de Combourg.

Ou on termine ça en mode Carte aux trésors sur France 3.

