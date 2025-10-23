Les Bleuettes déjà qualifiées pour les huitièmes du Mondial U17

Simple et efficace.

Ce sont les deux termes qui résument au mieux l’entrée en lice de l’équipe de France U17 dans leur Coupe du monde. Gagnantes des Samoa dimanche dernier pour leur premier match dans la compétition (organisée au Maroc), les Bleuettes ont remis ça face au Nigéria en gagnant d’une tête (0-1), et un but de la Lyonnaise Maissa Fatallah dans les dix dernières minutes.

Another two teams qualify for the knockouts! 👀#U17WWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 22, 2025

Une première place en jeu avec le Canada

Avec deux victoires et six points dans le groupe D, les Françaises sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Pour autant, elles ne sont pas premières de leur groupe. Le Canada, leur prochain adversaire, a également remporté ses deux premiers matchs de poule avec une différence de buts bien meilleure (+9 contre +3 pour les Bleues).

Le défi sera donc de taille pour les Bleuettes, qui joueront les Canadiennes ce samedi. Une victoire leur offrirait la première place de leur groupe, et donc le luxe d’affronter une équipe moins relevée en huitièmes (soit un deuxième, soit un meilleur troisième selon le format de la compétition).

Vont-elles faire mieux que les garçons ?

